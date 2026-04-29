Yeniçağ Gazetesi
29 Nisan 2026 Çarşamba
Fenerbahçe'nin Malili yıldızı Dorgeles Nene'ye Alman kıskacı

Fenerbahçe'nin Malili yıldızı Dorgeles Nene’ye Alman kıskacı

Fenerbahçe’nin yüksek maliyetle kadrosuna kattığı genç futbolcuya Avrupa’dan ilgi oluştu. Almanya’dan bir kulübün devreye girdiği transfer sürecinde sarı-lacivertli yönetimin oyuncu için önemli bir bonservis beklentisi bulunduğu ifade edildi.

Sezon başında Avusturya ekibi Salzburg’dan 18 milyon euro gibi iddialı bir bedelle transfer edilen Dorgeles Nene, sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takmayı başardı.

Fenerbahçe formasıyla geçirdiği ilk sezonda hem gol hem de asist sayısında çift hanelere ulaşan 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Bundesliga ekipleri sıraya girdi.

DORTMUND'DAN İLGİ MEKTUBU

A Spor'un haberine göre; Nene’nin yükselen grafiği özellikle Alman kulüplerinin dikkatinden kaçmadı

Bundesliga’dan üç farklı kulübün radarında olan Malili yıldız için dünya devi Borussia Dortmund resmi adımını atarak Fenerbahçe kulübüne bir ilgi mektubu gönderdi.

FENERBAHÇE'NİN BONSERVİS BEKLENTİ BELİRLENDİ

Yaz transfer dönemi yaklaşırken kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe yönetiminin, Nene konusundaki tutumu da netleşti.

Sarı-lacivertlilerin, genç yıldızın bonservis bedelini 22-25 milyon euro bandında belirlediği ifade ediliyor.

