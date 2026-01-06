Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Nijeryalı yıldız Ademola Lookman için Serie A kulübü Atalanta'ya zorunlu satın alma opsiyonu içeren resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

LOOKMAN İÇİN 35 MİLYON EURO ZORUNLU OPSİYON TEKLİFİ

Pedro Almeida'nın haberine göre; Sarı Lacivertliler, Lookman'ı 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna katmayı ve sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle Atalanta'ya 35 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi teklif etti.

Fenerbahçe'nin Lookman teklifi belli oldu: 6 ay sonra rekor bonservis ödenecek - Resim : 1

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMAYA SICAK BAKIYOR

Atalanta'nın bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu olurken şu sıralar Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya formasıyla harikalar yaratan Lookman'ın Fenerbahçe'ye katılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.