Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Nijeryalı yıldız Ademola Lookman için Serie A kulübü Atalanta'ya zorunlu satın alma opsiyonu içeren resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

LOOKMAN İÇİN 35 MİLYON EURO ZORUNLU OPSİYON TEKLİFİ

Pedro Almeida'nın haberine göre; Sarı Lacivertliler, Lookman'ı 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna katmayı ve sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle Atalanta'ya 35 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi teklif etti.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMAYA SICAK BAKIYOR

Atalanta'nın bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu olurken şu sıralar Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya formasıyla harikalar yaratan Lookman'ın Fenerbahçe'ye katılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.