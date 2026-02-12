Fenerbahçe'nin sezon başında 22.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun geçmiş dönemde sarı lacivertli kulübe bedavava gelecekken transferinin veto edildiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin eski scout şefi Serhat Pekmezci, Sports Digitale Youtube kanalına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

SERHAT PEKMEZCİ: 'KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE'YE BEDELSİZ GELECEKTİ'

Pekmezci o dönemde yaşananları şöyle anlattı:

'Kerem Aktürkoğlu vakası var. Kerem Aktürkoğlu serbest kalma döneminde, Erzincanspor şampiyon yapıp sözleşmesi bittiğinde Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istemişti ve bedelsiz gelecekti. Gittiği takımın (Galatasaray) önerdiği rakamın 3'te 1'ine Fenerbahçe'ye gelmek için çok çırpındı çocuk. Çocuğu Erzurumspor'da oynuyor zannedenler mi dersiniz 3. Lig'den oyuncu mu alınır gibi söylemler vs. şeyler yüzünden olmadı. Fenerbahçe teklif etmedi, 'Bizde oynayamazsın' dendi. Bunu o dönemin Profesyonel Şube Sorumlusu söyledi. Bu isim Selahattin Baki ve Emre Belözoğlu değil."