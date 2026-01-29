Fenerbahçe, Al-Ittıhad'ın ara dönemde satmaya yanaşmamasına rağmen Fransız N'Golo Kante transferinde ısrarı devam ediyor.

FENERBAHÇE KANTE İÇİN 4 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Suudi Arabistan kulübüple pazarlıkları sıklaştıran Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu için son olarak yaptığı teklif belli oldu.

Fransız basınından L'Equipe, Fenerbahçe'nin Kante ile sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını ve Al Ittihad'a ise 4 milyon Euro bonservis teklifinde bulunduğunu yazdı.

AL ITTIHAD 10 MİLYON EURO'DAN KAPIYI AÇTI

Öte yandan Arap basınından gelen son raporlar da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kante'nin ara dönemde takımdan ayrılmasını istemeyen Al-Ittihad'ın 10 milyon Euro bonservis beklentisi olduğunu belirtiyor.

KANTE AVRUPA FUTBOLUNA DÖNMEK İSTİYOR

Transfer görüşmelerinin devam ederken Kante'nin Avrupa futboluna geri dönme isteğinin ağır basması nedeniyle iki kulübün kısa süre içerisinde bir orta yol bulması bekleniyor.