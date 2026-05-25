Kapalı Çarşı esnafıyla buluşan Aziz Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Başkan adayının özellikle transfer sürecine dair ifadeleri dikkat çekti. Yıldırım konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"2 tane santrfor alacağız. 2 santrforun da isimleri belli. Onların kendileriyle kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor. Uğraşıyoruz yani. Hatta ben, yurt dışına gidiyorum. Yurt dışında onların menajerleri benimle buluşacaklar ve onlarla son konuşmaları yapacağız. İnşallah seçimden önce açıklarız yani. Çok yıldız oyuncu getirdik bir şey yapmıyor tek başına, takım yapacağız. Nedir ihtiyaç? 2 tane golcü alacağız, bunu söylüyoruz. 2 tane golcü aldıktan sonra diğerlerini tamamlayacağız. En fazla 5-6 transfer yapacağız. Ondan sonra içeriden gideceklere göre, gitmek isteyenler olur veya bizim göndermek istediklerimiz olursa o zaman yeni başka oyunculara bakabiliriz. İlk hedef 20 Haziran sezon başlangıcına kadar bütün bunları çözmek."