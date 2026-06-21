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Başkan ve teknik direktör değişiminin ardından büyük umutlarla 2026-2027 sezonuna hazırlanan Fenerbahçe'de kamp programı netlik kazandı.

FENERBAHÇE 22-23 HAZİRAN'DA SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı 2. Ön Eleme Turu maçı nedeniyle hazırlıklarına erken başlayacak olan Fenerbahçe'nin toplanma tarihi ve kamp yerleri belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçeli futbolcular 22-23 Haziran tarihlerinde İstanbul'da toplanarak sağlık kontrollerinden geçecek.

İLK ANTRENMANLAR TOPUK YAYLASI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

24 Haziran'da Topuk Yaylası'na gidecek olan Fenerbahçe, burada yeni sezonun ilk antrenmanlarını gerçekleştirecek.

AVUSTURYA'DA HAZIRLIK MAÇLARI OYNANACAK

2 Temmuz'a kadar antrenmanlarına Topuk Yaylası'nda devam edecek olan Sarı Lacivertliler 5 Temmuz'da da hazırlık maçlarını oynayacağı Avusturya'ya gidecek.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı ise şu şekilde:

8 Temmuz 2026 (Summer Series Upper Austria)

Fenerbahçe - Admira Wacker (Raiffeisen Arena)



11 Temmuz 2026

Fenerbahçe - Pogon Szczecin (Hofmann Personal Stadion)



14 Temmuz 2026 (Summer Series Upper Austria)

LASK - Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)