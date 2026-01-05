Transfer gündeminde uzun süre Fenerbahçe ile ismi anılan Barcelona'nın yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'den hayranlarını şoka uğratan bir açıklama geldi.

Katalan kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lewandowski geleceğiyle ilgili süren belirsizliğe ilginç bir çıkışla yanıt verdi.

37 yaşındaki tecrübeli golcü, "Kariyerimin sona ermesinden korkmuyorum. Buna hazırlanmaya başladım. Futbol sonrası yapabileceklerime hazırlanıyorum." ifadelerini kullanarak kariyerine son noktayı koymayı ciddi şekilde düşündüğünü belirtti.

Bu sezon Barcelona formasıyla 19 maça çıkan Lewandowski, 9 gol, 2 asistlik performans serfiledi.