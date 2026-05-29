Fransa Ligue 1’de sezonu beşinci sırada tamamlayan Marsilya, Avrupa Ligi bileti almasına rağmen ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya bulunuyor. Yaz transfer döneminde kadroda önemli bir yapılanmaya gitmesi beklenen Fransız ekibinin, bazı kilit oyuncularıyla yollarını ayırabileceği ifade ediliyor.

LORENZI'DEN GREENWOOD AÇIKLAMASI

Marsilya’nın yeni sportif direktörü Gregory Lorenzi, kulübün mali durumu ve transfer planlaması hakkında L’Equipe’e değerlendirmelerde bulundu. Lorenzi, Mason Greenwood için şu ifadeleri kullandı:

“Ciddi şekilde üzerine düşünmemiz gereken oyunculardan biri. Bir fırsat doğarsa elbette bunu değerlendirmek zorundayız. Ancak kulübün ve oyuncunun da bir tutumu var. Bu süreci yönetmek ve tüm taraflar için en iyi çözümü bulmak bize düşüyor.”

FENERBAHÇE İDDİASI GÜNDEMDE

Haberde, Mason Greenwood’un Marsilya’daki performansının ardından birçok kulübün transfer listesine girdiği belirtildi. İngiliz futbolcunun İspanya, Almanya ve Türkiye’den kulüplerin ilgisini çektiği öne sürüldü.

Greenwood ile Fenerbahçe’nin ilgilendiği iddiaları daha önce gündeme gelmişti. Marsilya’nın ise oyuncudan yaklaşık 50 milyon euro seviyesinde bonservis geliri elde edebileceği ifade ediliyor.