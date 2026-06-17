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Santrfor pozisyonu için eski golcüsü Vedat Muriqi ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, hücum hattına bir takviye daha yapmak için girişimlerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE'NİN GUIRASSY İÇİN YAPTIĞI TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde adı anılan Serhou Guirassy için girişimlerde bulunan sarı lacivertli yönetimin Gineli yıldıza ve kulübü Borussia Dortmund'a yaptığı teklif ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Guirassy'e yıllık 10 milyon Euro garanti maaş ve bonuslarla birlikte toplam 12 milyon Euro'yu bulan bir paket teklif yaptı.

Ayrıca Dortmund ile pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin transferi 40 milyon Euro'nun altına bitirebilmek için bir haftadır görüşme halinde olduğu aktarıldı.

DORTMUND'DA ETKİLEYİCİ BİR SEZON GEÇİRDİ

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund'da 46 maça çıkan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu 22 kez ağları havalandırırken 6 da asistle oynadı.

Borussia Dortmund ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen bu yaz başka bir takıma transfer olması beklenen Guirassy'nin piyasa değeri 32 milyon Euro olarak gösteriliyor.