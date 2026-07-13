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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’nin radarına giren Alexander Sörloth hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Norveçli golcünün geleceğiyle ilgili İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi.

JUVENTUS DEVREYE GİRDİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Randal Kolo Muani transferinde istediği ilerlemeyi sağlayamayan Juventus, rotasını yeniden Atletico Madrid’in golcüsü Alexander Sörloth’a çevirdi. İtalyan devinin oyuncu için girişimlerini hızlandırdığı belirtildi.

40 MİLYON EURO TALEP

Haberde, Atletico Madrid’in 30 yaşındaki santrfor için yaklaşık 40 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. İspanyol ekibinin bu rakamda pazarlık payı bırakabileceği de gelen bilgiler arasında.

SÖRLOTH’TAN YEŞİL IŞIK

Transfer sürecinde en dikkat çeken detay ise oyuncunun tavrı oldu. Alexander Sörloth’un Juventus’a transfer olmaya sıcak baktığı ve İtalyan kulübünün oyuncunun menajerleriyle anlaşma sağladığı iddia edildi.

Fenerbahçe ile de adı anılan tecrübeli golcünün geleceğiyle ilgili resmi gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.