Bu sezon Bayern Münih formasıyla yeterli forma şansı bulamayan eski oyuncusu Kim Min-jae'yi gündemine alan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

'KIM MIN-JAE BAYERN MUNIH'TE KALMAYA KARARLI'

Sky Sports Almanya, Kim Min-jae'nin, Fenerbahçe dahil birçok kulüpten ilgi görmesine rağmen sezon sonuna kadar Bayern Münih'te kalmaya kararlı olduğunu bildirdi.

FENERBAHÇE'YE 19 MİLYON EURO KAZANDIRMIŞTI

Fenerbahçe'de 2021-2022 sezonunda forma giyen Güney Koreli stoper, gösterdiği başarılı performansla taraftarların sevgisini kazanmış ve Avrupa devlerinin dikkatini çekerek 19 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Napoli'nin yolunu tutmuştu.

BAYERN MÜNİH'TE 3. SEZONUNDA GÖZDEN DÜŞTÜ

Napoli'den de 50 milyon Euro'ya Bayern Münih'in yolunu tutan Kim Min-jae Alman devinde üçüncü sezonunda gözden düştü.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla yalnızca 6 maçta 90 dakika sahada kalan 29 yaşındaki deneyimli savunmacı, toplamda 17 maçta görev yapıp 790 dakika sahada kaldı.