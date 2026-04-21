Fenerbahçe'nin genç yıldızına Paris kancası: Kronik sorunlarını çözecekler
Son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu PSG'nin savunma hattındaki kronik sorunları çözmek için Fenerbahçe'nin genç yıldızı Jayden Oosterwolde'yi takibe aldığı öğrenildi.
Paris temsilcisinin, özellikle Marquinhos ve Lucas Hernandez gibi isimlerin ayrılık ihtimalleri ve Beraldo-Zabarnyi ikilisinin istikrar problemleri nedeniyle savunma bölgesine bir takviye yapmayı hedeflediği belirtildi.
Listesinde Slavia Prag'dan West Ham'a transfer olan genç yetenek El Hadji Malick Diouf, Eintracht Frankfurt'un yükselen değeri Nathaniel Brown ve Crystal Palace formasıyla Premier Lig'de dikkatleri üzerine çeken Daniel Muñoz gibi isimler yer alan PSG'nin tüm bu alternatifler arasında çok yönlülüğü, fiziksel gücü ve maliyeti nedeniyle Fenerbahçeli bir isme yöneldiği öğrenildi.
Foot Mercato'da yer alan habere göre sarı-lacivertli formayla sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Jayden Oosterwolde, modern savunmacı profilini tam anlamıyla karşılamasıyla PSG'yi büyülemiş durumda. PSG savunma hiyerarşisinde güvenilir bir alternatif ararken Oosterwolde'nin hem merkezde hem de kanatta kusursuz oynaması, onu Fransız ekibinin transfer listesine taşıdı.
Fenerbahçe'ye henüz resmi teklif sunulmadığı ve oyuncunun PSG seviyesinde olup olamayacağına dair gözlemlerin devam edeceği de haberde yer alan bilgiler arasında.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maçta görev alan Jayden Oosterwolde, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Sarı-lacivertliler ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı oyuncunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.