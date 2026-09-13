Süper Lig'in 5.haftasında yarın saat 20.00'da Fenerbahçe, Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma Gaziantep Büyükşehir Stadyumu oynanacak.
FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU AÇIKLANDI
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmail Kartal, kafileye şu oyuncuları aldı:
"Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muric."