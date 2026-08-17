Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe'nin Fransa kabusu sona erdi: Son 11 maçta tablo tersine döndü

Fenerbahçe'nin Fransa kabusu sona erdi: Son 11 maçta tablo tersine döndü

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin Fransız takımlarına karşı Avrupa karnesi dikkat çekiyor

Kaynak: AA
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Fenerbahçe'nin Fransa kabusu sona erdi: Son 11 maçta tablo tersine döndü - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele eden Fenerbahçe, ilk maçta Olimpik Lyon'u konuk edecek.

Bu karşılaşma aynı zamanda sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarında Fransız takımlarıyla oynayacağı 26. mücadele olacak.

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Fenerbahçe'nin Fransa kabusu sona erdi: Son 11 maçta tablo tersine döndü - Resim: 2

25 MAÇTA 6 GALİBİYET

Fenerbahçe bugüne kadar Fransız ekipleriyle oynadığı 25 Avrupa kupası karşılaşmasında 6 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.

Sarı-lacivertliler 12 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 31 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 52 gol gördü.

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Fenerbahçe'nin Fransa kabusu sona erdi: Son 11 maçta tablo tersine döndü - Resim: 3

FRANSA İLE İLK RANDEVU 1959'DA

Fenerbahçe'nin bir Fransız takımıyla ilk karşılaşması 1959-1960 sezonunda Nice'e karşı oldu.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki eşleşmede İstanbul'da 2-1 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda aynı skorla mağlup oldu.

Dönemin formatı gereği İtalya'da oynanan üçüncü karşılaşmayı Nice 5-1 kazanarak turu geçti.

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Fenerbahçe'nin Fransa kabusu sona erdi: Son 11 maçta tablo tersine döndü - Resim: 4

BORDEAUX'YA KARŞI TARİHİ TUR

Sarı-lacivertlilerin Fransız takımlarına karşı unutulmaz eşleşmelerinden biri 1985-1986 sezonunda yaşandı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Bordeaux ile karşılaşan Fenerbahçe, Fransa'daki ilk maçı 3-2 kazandı.

İstanbul'daki rövanşın 0-0 tamamlanmasının ardından turu geçen taraf Fenerbahçe oldu.

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Fenerbahçe'nin Fransa kabusu sona erdi: Son 11 maçta tablo tersine döndü - Resim: 5

1994'TEN SONRA KABUS BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Fransız ekipleri karşısındaki en kötü dönemi ise 1994-1995 sezonunda başladı.

Cannes deplasmanından 4-0'lık mağlubiyetle dönen sarı-lacivertliler, İstanbul'daki karşılaşmayı da 5-1 kaybetti.

Bu iki karşılaşma uzun bir mağlubiyet serisinin başlangıcı oldu.

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Fenerbahçe'nin Fransa kabusu sona erdi: Son 11 maçta tablo tersine döndü - Resim: 6

LYON DA SERİNİN PARÇASI OLDU

Fenerbahçe, 2001-2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon ile aynı grupta yer aldı ve rakibine 1-0 ve 3-1'lik skorlarla mağlup oldu.

2004-2005 sezonunda iki takımın yolları bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde kesişti. Fransız ekibi bu kez Fenerbahçe'yi İstanbul'da 3-1, Fransa'da ise 4-2 mağlup etti.

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Fenerbahçe'nin Fransa kabusu sona erdi: Son 11 maçta tablo tersine döndü - Resim: 7

ÜST ÜSTE 7 MAĞLUBİYET

Fenerbahçe'nin Fransız ekipleri karşısındaki kötü serisi Lille eşleşmesine kadar devam etti.

1994-1995 ile 2009-2010 sezonları arasındaki süreçte Fransız takımlarıyla 8 kez karşılaşan sarı-lacivertliler, bu maçların 7'sini kaybetti ve yalnızca birinden beraberlikle ayrılabildi.

Ancak bu dönemden sonra tablo belirgin şekilde değişti.

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Fenerbahçe'nin Fransa kabusu sona erdi: Son 11 maçta tablo tersine döndü - Resim: 8

SON 11 MAÇTA SADECE 2 YENİLGİ

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonunda Lille deplasmanında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından Fransız ekiplerine karşı çok daha başarılı sonuçlar almaya başladı.

Sarı-lacivertliler sonraki 11 karşılaşmada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve yalnızca 2 mağlubiyet yaşadı.

Bu süreçte Marsilya deplasmanında 1-0 kazanan Fenerbahçe, Monaco'yu İstanbul'da 2-1 mağlup etti. Rennes karşısındaki iki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

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Fenerbahçe'nin Fransa kabusu sona erdi: Son 11 maçta tablo tersine döndü - Resim: 9

3-0'DAN GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe Fransız ekiplerine karşı yakın dönemdeki en dikkat çekici karşılaşmalardan birini Rennes ile oynadı.

2022-2023 sezonunda Fransa'da 2-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı 2-2'ye getiren Fenerbahçe, İstanbul'daki mücadelede ise çok daha çarpıcı bir geri dönüşe imza attı.

Sarı-lacivertliler 3-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

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Fenerbahçe'nin Fransa kabusu sona erdi: Son 11 maçta tablo tersine döndü - Resim: 10

GEÇEN SEZON LILLE'E ELENDİ

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lille ile karşılaştı.

Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanşın normal süresini 1-0 önde tamamladı. Uzatmalarda 118. dakikada penaltıdan gelen golle karşılaşma 1-1 sona erdi ve turu geçen taraf Lille oldu.

Fenerbahçe daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile 0-0 berabere kalırken Nice'i 2-1 mağlup etti.

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Fenerbahçe'nin Fransa kabusu sona erdi: Son 11 maçta tablo tersine döndü - Resim: 11

LYON'A KARŞI GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe'nin Fransız ekipleri karşısındaki son yıllardaki yükselen grafiğine rağmen Olimpik Lyon özelinde farklı bir tablo bulunuyor.

Sarı-lacivertliler Lyon ile bugüne kadar oynadığı 5 resmi karşılaşmanın hiçbirini kazanamadı.

Fenerbahçe bu mücadelelerde 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 4 gol attı, kalesinde ise 11 gol gördü.

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