Fenerbahçe'nin Fransa kabusu sona erdi: Son 11 maçta tablo tersine döndü

LYON DA SERİNİN PARÇASI OLDU

Fenerbahçe, 2001-2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon ile aynı grupta yer aldı ve rakibine 1-0 ve 3-1'lik skorlarla mağlup oldu.

2004-2005 sezonunda iki takımın yolları bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde kesişti. Fransız ekibi bu kez Fenerbahçe'yi İstanbul'da 3-1, Fransa'da ise 4-2 mağlup etti.