Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe’nin forvet listesine sürpriz yıldız: Premier Lig golcüsü gündeme geldi

Fenerbahçe’nin forvet listesine sürpriz yıldız: Premier Lig golcüsü gündeme geldi

Vedat Muriç transferinin ardından hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir golcüyü daha listesine aldı. Sarı-lacivertlilerin gündemine bu kez Premier Lig’den dikkat çeken bir isim girdi.

Kaynak: Diğer
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Fenerbahçe’nin forvet listesine sürpriz yıldız: Premier Lig golcüsü gündeme geldi - Resim: 1

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor. İşte sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim ve transferde yaşanan gelişmeler…

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Fenerbahçe’nin forvet listesine sürpriz yıldız: Premier Lig golcüsü gündeme geldi - Resim: 2

Muriç sonrası hedef yeni golcü

Vedat Muriç transferini tamamlayan Fenerbahçe, hücum hattına bir takviye daha yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda ikinci bir santrfor transferi için düğmeye basıldı.

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Fenerbahçe’nin forvet listesine sürpriz yıldız: Premier Lig golcüsü gündeme geldi - Resim: 3

Guirassy ihtimali zora girdi

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir takip ettiği Serhou Guirassy cephesinden beklenen haber gelmedi. Yıldız futbolcunun kariyerine Avrupa’nın beş büyük liginde devam etmek istemesi üzerine Fenerbahçe alternatif isimlere yöneldi.

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Fenerbahçe’nin forvet listesine sürpriz yıldız: Premier Lig golcüsü gündeme geldi - Resim: 4

Yeni adaylar masada

Guirassy ihtimalinin zayıflamasıyla birlikte Fenerbahçe’nin gündemine Aston Villa’nın golcüsü Ollie Watkins ile Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth yeniden geldi. Yönetim maliyet hesaplarını yaparken farklı isimleri de değerlendirmeye aldı.

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Fenerbahçe’nin forvet listesine sürpriz yıldız: Premier Lig golcüsü gündeme geldi - Resim: 5

Premier Lig’den flaş öneri

Transfer çalışmaları sürerken İngiltere’den sürpriz bir gelişme yaşandı. Crystal Palace forması giyen Fransız santrfor Jean-Philippe Mateta’nın menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildiği öne sürüldü.

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Fenerbahçe’nin forvet listesine sürpriz yıldız: Premier Lig golcüsü gündeme geldi - Resim: 6

Henüz resmi teklif yapılmadı

Fenerbahçe yönetiminin Mateta ismini değerlendirdiği ancak şu ana kadar Crystal Palace’a resmi bir teklif sunmadığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin transfer için tüm alternatifleri masada tuttuğu ifade ediliyor.

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Fenerbahçe’nin forvet listesine sürpriz yıldız: Premier Lig golcüsü gündeme geldi - Resim: 7

Sezon performansıyla dikkat çekti

29 yaşındaki Fransız golcü, geride kalan sezonda Crystal Palace formasıyla 50 resmi maçta görev yaptı. Mateta bu karşılaşmalarda 16 gol ve 3 asist üreterek toplam 19 gole doğrudan katkı verdi.

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Fenerbahçe’nin forvet listesine sürpriz yıldız: Premier Lig golcüsü gündeme geldi - Resim: 8

Karar teknik heyetin

Fenerbahçe yönetiminin, teknik heyetin raporu doğrultusunda forvet transferinde son kararını vermesi beklenirken, Jean-Philippe Mateta’nın transfer listesinde yer alan isimlerden biri olduğu belirtiliyor.

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