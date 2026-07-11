Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor. İşte sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim ve transferde yaşanan gelişmeler…
Fenerbahçe’nin forvet listesine sürpriz yıldız: Premier Lig golcüsü gündeme geldi
Vedat Muriç transferinin ardından hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir golcüyü daha listesine aldı. Sarı-lacivertlilerin gündemine bu kez Premier Lig’den dikkat çeken bir isim girdi.Kaynak: Diğer
Muriç sonrası hedef yeni golcü
Vedat Muriç transferini tamamlayan Fenerbahçe, hücum hattına bir takviye daha yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda ikinci bir santrfor transferi için düğmeye basıldı.
Guirassy ihtimali zora girdi
Sarı-lacivertlilerin uzun süredir takip ettiği Serhou Guirassy cephesinden beklenen haber gelmedi. Yıldız futbolcunun kariyerine Avrupa’nın beş büyük liginde devam etmek istemesi üzerine Fenerbahçe alternatif isimlere yöneldi.
Yeni adaylar masada
Guirassy ihtimalinin zayıflamasıyla birlikte Fenerbahçe’nin gündemine Aston Villa’nın golcüsü Ollie Watkins ile Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth yeniden geldi. Yönetim maliyet hesaplarını yaparken farklı isimleri de değerlendirmeye aldı.
Premier Lig’den flaş öneri
Transfer çalışmaları sürerken İngiltere’den sürpriz bir gelişme yaşandı. Crystal Palace forması giyen Fransız santrfor Jean-Philippe Mateta’nın menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildiği öne sürüldü.
Henüz resmi teklif yapılmadı
Fenerbahçe yönetiminin Mateta ismini değerlendirdiği ancak şu ana kadar Crystal Palace’a resmi bir teklif sunmadığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin transfer için tüm alternatifleri masada tuttuğu ifade ediliyor.
Sezon performansıyla dikkat çekti
29 yaşındaki Fransız golcü, geride kalan sezonda Crystal Palace formasıyla 50 resmi maçta görev yaptı. Mateta bu karşılaşmalarda 16 gol ve 3 asist üreterek toplam 19 gole doğrudan katkı verdi.
Karar teknik heyetin
Fenerbahçe yönetiminin, teknik heyetin raporu doğrultusunda forvet transferinde son kararını vermesi beklenirken, Jean-Philippe Mateta’nın transfer listesinde yer alan isimlerden biri olduğu belirtiliyor.