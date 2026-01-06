EuroLeague’in 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, çıktığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de 3. sırada yer alıyor.”

Fenerbahçe, son olarak Beşiktaş’ı 101-87 yendi. EuroLeague’deki son maçta ise deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia’yı 108-93 devirdi.

EuroLegue’de 18 maçta 11 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Yunan ekibi ise, 7. sırada yer alıyor.