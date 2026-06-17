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İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertli ekip, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşti.

Fenerbahçe’nin rakibi Gornik Zabrze’nin hisselerinin yüzde 86’sı, eski futbolcu Lukas Podolski’ye ait.

FUTBOLA DA GORNİK ZABRZE’DE VEDA ETTİ

2025-26 sezonunun sonunda futbol kariyerini noktalayan ve bir dönem Galatasaray forması da giyen Podolski, profesyonel futbol hayatına Gornik Zabrze’de veda etmişti.

GALATASARAY KARNESİ

2015-2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen Lukas Podolski, sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerden biri olmayı başardı.

Alman yıldız, Galatasaray kariyerinde çıktığı 75 maçta 34 gol atarken, 18 de asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.

MAÇLARIN TARİHİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda ilk maçlar 21-22 Temmuz tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Temmuz’da oynanacak.