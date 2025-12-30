Kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Wahda forması giyerek devam eden Fenerbahçe'nin eski Sırp yıldızı Dusan Tadic, Yağız Sabuncuoğlu'na verdiği özel röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'BEŞİKTAŞ İLE TEMASIM OLDU'

Fenerbahçe'ye transfer sürecinde Beşiktaş'la da görüştüğünü itiraf eden Tadic, "Beşiktaş ile temasım oldu. Konuştuk ama aynı zamanda Fenerbahçe ile anlaştım. Bence kimsenin işin rengini belli etmemesi ve sessiz kalması özeldi. Bu sayede gizli kalmıştı. Menajerim, bana kesinlikle Fenerbahçe'ye gitmemi söyledi." ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYON OLMAYI HAK ETTİK'

Fenerbahçe'de 99 puanla kaçırdıkları şampiyonlukla ilgili konuşan 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "Bahane üretmeyi sevmiyorum ama kesinlikle 99 puan kazandığınızda elinizden gelen her şeyi yaptığınızı biliyorsunuz. Bence o yıl kesinlikle şampiyon olmayı hak ediyorduk. Neredeyse her derbi maçı kazandık, bence o yıl şampiyon olmalıydık.." dedi.

'SON MAÇA ÇIKMAMAYA KARAR VERDİK'

Kulübün kendisine veda şeklini de değerlendiren Tadic, "Yemekhanedeki veda benim için sorun değil, çünkü biz de son maça çıkmamaya karar verdik. Çünkü biraz acı vericiydi. Biz oynamak istemedik ve kulüp bize bir şey vermek istedi. Bunu sahada ya da antrenman sahasında da yapabilirdik ama bir sıkıntım yok kulübü takdir ediyorum. Kulüpte herkesle aram çok iyiydi, kapıcıdan başkana kadar herkesle. Sadece güzel anılarım var. Böyle büyük bir kulübün parçası olabildiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

'NEDEN FENERBAHÇE İLE OLMASIN'

Son olarak bir gün 'Fenerbahçe'ye teknik adam olarak geri dönme hayalin var mı?' sorusuna yanıt veren Dusan Tadic şunları söyledi:

"Göreceğiz. Oynadığın bir kulüpte ayrıca teknik direktör olmak çok güzel bir his. Muhtemelen teknik direktör olacağım.. Eski kulübünüzle tekrar bir hikayeye sahip olmak. Kesinlikle gelecekte bunu düşüneceğim çünkü kupalar kazanmak istiyorum, neden Fenerbahçe ile olmasın.."