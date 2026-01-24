Fenerbahçe'nin eski yıldızı Victor Moses'ın yeni adresi Kazakistan oldu.

MOSES KAZAKİSTAN EKİBİ KYZLORDA İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Kariyerinde Liverpool, Chelsea, West Ham United ve Inter gibi önemli kulüplerin formalarını giyen ve kısa bir süre de olsa Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla top koşturan 35 yaşındaki Nijeryalı yıldız, Kazakistan Premier Lig ekibi Kaysar Kyzylorda ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

SON OLARAK LUTON TOWN'DA OYNAMIŞTI

Son olarak Luton Town forması giyen ve 6 aydır boşta olan Moses'ın bu tercihi futbol kamuoyunda şaşkınlık yarattı.