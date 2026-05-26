Eurohoops'un haberine göre; yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray MCT Technic, bu hamlesiyle rotasyonuna çok önemli bir takviye yapmış oldu.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dyshawn Pierre Galatasaray'da
Gelecek sezonun kadro yapılanması için kolları sıvayan ve 2026-27 sezonunda iddialı bir takım kurmayı hedefleyen Galatasaray MCT Technic, basketbol dünyasında ses getirecek büyük bir transfere imza attı. Sarı-kırmızılılar, EuroLeague'in deneyimli forvetlerinden Dyshawn Pierre ile sözleşme imzaladı.
TÜRKİYE KARİYERİNE YABANCI DEĞİL: 5 SEZON FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ
Kanadalı forvet, Türkiye basketbolseverlerinin yakından tanıdığı bir isim.
2020-21 sezonunda transfer olduğu eski takımı Fenerbahçe Beko'da tam 5 yıl boyunca başarıyla forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, geride bıraktığımız sene sarı-lacivertli ekiple yollarını ayırmıştı.
Türkiye'den ayrıldıktan sonra bu sezonu UNICS Kazan'da geçiren tecrübeli isim, bir yıllık aranın ardından yeniden Türkiye ligine geri dönüyor.
HEM HÜCUMDA HEM SAVUNMADA GALATASARAY'IN EN BÜYÜK KOZU OLACAK
EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi tecrübesiyle sahada tam bir lider karakter ortaya koyan Dyshawn Pierre, çok yönlü oyunuyla dikkat çekiyor.
Deneyimli oyuncu, yeni sezonda Galatasaray MCT Technic'in hem hücumda hem de savunmada (her iki yarı alanda) en güvendiği isimlerden biri olacak.