Kariyerini Yunan ekibi Kolossos Rodos’ta sürdüren Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Andrew Goudelock'un gözaltına alındığı iddia edildi.

Yunan basınından iefimerida sitesinde, üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 37 yaşındaki ABD’li guardın yetkili makamlara ifade vermek üzere gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Kolossos Rodos ile üçüncü sezonunu geçiren Goudelock, bu sezon Yunanistan Basketbol Ligi’nde 7 maçta görev aldı. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 14,1 sayı ve 3 asist ortalamaları yakaladı.