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Kaynak: İHA

Fenerbahçe basketbolunun önemli isimlerinden Ferhan Baras hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp, 1963-1978 yılları arasında formasını giyen eski oyuncusu ve kaptanının vefatını duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN FERHAN BARAS İÇİN TAZİYE MESAJI

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1963-1978 yılları arasında formamızı giyen; bu süre zarfında üç Türkiye şampiyonluğu, üç İstanbul Şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası kazanan efsane oyuncu ve kaptanlarımızdan Ferhan Baras’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Ferhan Baras’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

15 YIL FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Ferhan Baras, 1963'ten 1978'e kadar Fenerbahçe forması giydi. Sarı-lacivertli takımda kaptanlık da yapan Baras, bu dönemde 3 Türkiye şampiyonluğu, 3 İstanbul şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası kazandı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Ferhan Baras'ın cenazesi, 10 Eylül Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.