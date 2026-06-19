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Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’nun görevine son verilmesinin ardından teknik direktör belirsizliği sona erdi. Yönetim, daha önce üç farklı dönemde sarı-lacivertli ekibi çalıştıran İsmail Kartal’ı yeniden takımın başına getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün 120. yılında şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda; tecrübeleri, karakterleri ve Fenerbahçe kültürüne olan güçlü aidiyetleriyle öne çıkan iki önemli değerimiz Sayın Oğuz Çetin’in Futbol Direktörü ve Sayın İsmail Kartal’ın Teknik Direktör olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile 2026/27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

KULÜBÜN GENEL MENAJERİ AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan yardımcı antrenörlük görevi için sarı-lacivertlilerin eski futbolcularından Dirk Kuyt ile anlaşma sağlandığı belirtilirken, Hollanda 2. Lig ekiplerinden FC Dordrecht cephesinden konuya ilişkin açıklama geldi. Kulübün genel menajeri Hans de Zeeuw, görüşmelerin başlangıç sürecinden memnun olmadıklarını ifade ederek sürecin yanlış ilerlediğini söyledi.

De Zeeuw, “Önce teknik direktörle anlaşmaya varılıp ardından kulüple iletişime geçilmesi garipti. Doğru olan önce kulüple görüşülmesiydi. Bunun için özür dilediler. Şu anda görüşmeler sürüyor ancak henüz anlaşma yok” dedi.

FENERBAHÇE'DE DE FORMA GİYDİ

Dirk Kuyt, futbolculuk kariyerinde 2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.