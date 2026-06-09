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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon özellikle son haftalarda gösterdiği performansla taraftarların takdirini toplayan Fred için ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.

Brezilya'dan kulüplerle temasta olduğuna dair söylentiler çıkan Fred, sosyal medya hesabından ayrılık iddialarına yanıt verdi.

FRED TRANSFER İDDİASINA YORUM YAPTI

33 yaşındaki futbolcu, Atletico Mineiro'ya transferinin gelecek yıla ertelendiğini iddia eden bir paylaşıma yorum yaptı.

Fred'in "Dostum tüm saygımla söylüyorum, bu bilgileri hangi kaynaktan alıyorsunuz? Gerçekten benden daha mı çok şey biliyorsunuz?" ifadelerini kullandığı yorumu dikkat çekti.