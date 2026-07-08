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Transfer döneminde ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerin, bonuslarla birlikte yaklaşık 45 milyon euroyu bulabilecek bir bonservis paketiyle İngiliz yıldızı kadrosuna katmak istediği belirtilirken, transfer yarışında İtalya'dan Fenerbahçe lehine bir gelişme yaşandı.

ROMA TEKLİFİNİ ARTIRMAYACAK

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Greenwood transferinde Fenerbahçe'nin en ciddi rakiplerinden biri olan Roma, oyuncuya sunduğu maaş teklifini değiştirmeme kararı aldı.

İtalyan ekibinin yıllık 5 milyon euro seviyesindeki teklifini artırması yönünde Greenwood cephesinden gelen talebin, Roma yönetimi tarafından geri çevrildiği kaydedildi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ DAHA YÜKSEK

Haberde Fenerbahçe'nin Mason Greenwood'a yıllık 7.5 milyon euro maaş teklif ettiği aktarıldı. Roma'nın teklifini sabit tutması, İngiliz futbolcunun sarı-lacivertli kulübe yaklaşması olarak yorumlandı.

TARİHİ TRANSFER İÇİN GERİ SAYIM

Marsilya ile pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Greenwood transferini sonuçlandırması halinde kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden birine imza atacak. Sarı-lacivertli yönetimin, transferi kısa süre içerisinde tamamlamak için temaslarını yoğun şekilde sürdürdüğü öğrenildi.