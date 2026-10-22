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Fenerbahçe'nin erkek ve kadın basketbol takımlarının isim ve forma göğüs sponsoru olan Tarfin Tarım A.Ş. hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Şirketin kurucu ortaklarından Ali Emre Ballı'nın 6 Ekim'de hayatını kaybetmesinin ardından Tarfin'in vadesi gelen finansman bonolarının anapara ve kupon ödemelerini gerçekleştiremediği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Sözcü'den Mahir Ağar'ın haberine göre, yaklaşık 250 milyon liralık ödeme sorunu yaşayan şirketin Fenerbahçe ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının geleceği de belirsizliğini koruyor.

FENERBAHÇE İLE İKİ YILLIK ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Fenerbahçe Kulübü, 18 Ağustos'ta yaptığı duyuruyla erkek ve kadın basketbol takımlarının yeni isim ve forma göğüs sponsorunun Tarfin olduğunu açıklamıştı.

İki yıllık sponsorluk anlaşması, 15 Eylül'de düzenlenen imza töreniyle resmiyet kazanmıştı.

Söz konusu anlaşmaya Tarfin'in kurucu ortaklarından Ali Emre Ballı da bizzat imza atmıştı. Fenerbahçe basketbol takımları, Beko sponsorluğunun ardından Tarfin adıyla anılmaya başlamıştı.

ALİ EMRE BALLI 6 EKİM'DE HAYATINI KAYBETTİ

Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarfin'in kurucu ortaklarından Ali Emre Ballı, 6 Ekim 2026'da İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde park halindeki bir araçta ölü bulundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, Sırapınar Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan araçta bir kişinin hareketsiz olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Ali Emre Ballı olduğu belirlendi.

Ballı'nın vefatı ve bir yönetim kurulu üyesinin istifasının ardından dört kişilik yönetim kurulunun karar alma yeter sayısını kaybettiği belirtildi.

TARFİN'İN ÖDEME YAPAMADIĞI KAP'A BİLDİRİLDİ

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Tarfin tarafından ihraç edilen finansman bonolarının 21 Ekim 2026 tarihli ödemelerinin gerçekleştirilemediğini KAP üzerinden duyurdu.

MKK'nin açıklaması şu şekilde:

“TARFİN TARIM A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFTTRME2618 ve TRFTTRME2626 ISIN kodlu özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin 21.10.2026 tarihli itfa ve kupon ödemesi işlemleri, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir.

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFSRMDE2625 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracına ilişkin 21.10.2026 tarihli itfa ve kupon ödemesi işlemleri, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir.”

FENERBAHÇE'DEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Tarfin'de yaşanan finansal gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin basketbol takımlarıyla yapılan sponsorluk anlaşmasının geleceği de gündeme geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tarfin'in isim ve forma göğüs sponsorluğunun devam edip etmeyeceği konusu merak ediliyor.