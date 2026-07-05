Sezon öncesi çalışmalarının ilk bölümünü Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren Fenerbahçe, yurt dışında yapılacak hazırlık kampında yer alacak futbolcuların yer aldığı listeyi duyurdu.
Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da düzenlenecek ikinci etap kampına götürülecek belirlenen kadro belli oldu. İşte sarı-lacivertli ekibin kamp kafilesine ilişkin ayrıntılar...Kaynak: AA
Mert Günok, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Aleattin Ekici, Adem Yeşilyurt, Anderson Talisca, Antony Musaba
Archie Brown, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Çağrı Balta, Çağrı Fedai, Diego Carlos, Dorgeles Nene
Emre Demir, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen
Kerem Aktürkoğlu, Levent Mercan, Marco Asensio, Matteo Guendouzi, Mert Hakan Yandaş
Mert Müldür, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Oğuz Aydın, Omar Fayed, Rodrigo Becao, Sidiki Cherif, Yiğit Efe Demir ve Yiğit Fidan Avusturya kamp kadrosunda yer alıyor.
Sakatlığı bulunan Vedat Muriqi ve genç oyuncu Amara Diouf, Avusturya'ya götürülmedi.