Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da düzenlenecek ikinci etap kampına götürülecek belirlenen kadro belli oldu. İşte sarı-lacivertli ekibin kamp kafilesine ilişkin ayrıntılar...

Kaynak: AA
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Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosu açıklandı - Resim: 1

Sezon öncesi çalışmalarının ilk bölümünü Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren Fenerbahçe, yurt dışında yapılacak hazırlık kampında yer alacak futbolcuların yer aldığı listeyi duyurdu.

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Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosu açıklandı - Resim: 2

Mert Günok, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Aleattin Ekici, Adem Yeşilyurt, Anderson Talisca, Antony Musaba

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Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosu açıklandı - Resim: 3

Archie Brown, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Çağrı Balta, Çağrı Fedai, Diego Carlos, Dorgeles Nene

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Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosu açıklandı - Resim: 4

Emre Demir, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen

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Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosu açıklandı - Resim: 5

Kerem Aktürkoğlu, Levent Mercan, Marco Asensio, Matteo Guendouzi, Mert Hakan Yandaş

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Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosu açıklandı - Resim: 6

Mert Müldür, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Oğuz Aydın, Omar Fayed, Rodrigo Becao, Sidiki Cherif, Yiğit Efe Demir ve Yiğit Fidan Avusturya kamp kadrosunda yer alıyor.

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Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosu açıklandı - Resim: 7

Sakatlığı bulunan Vedat Muriqi ve genç oyuncu Amara Diouf, Avusturya'ya götürülmedi.

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Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosu açıklandı - Resim: 8
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