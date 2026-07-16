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Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Górnik Zabrze ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

HAKEM LİTVANYA’DAN

Karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek.

Lukjancukas’ın yardımcılıklarını Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Vilius Paulauskas olacak.

MAÇ TARİHLERİ

Fenerbahçe, eşleşmenin ilk maçını 21 Temmuz 2026 Salı günü Kadıköy’de oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 28 Temmuz 2026’da Polonya’da gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertliler, bu iki maç sonunda bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak.