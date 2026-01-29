Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi FCSB bu sezon ne durumda?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi FCSB bu sezon ne durumda?

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 8. hafta maçında Romanya ekibi FCSB ile karşılaşıyor. İşte rakibimiz...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi FCSB bu sezon ne durumda? - Resim: 1

BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDILAR

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi FCSB, bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kaldı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi FCSB bu sezon ne durumda? - Resim: 2

Romanya temsilcisi, hem Avrupa’da hem de ligde kötü bir dönem geçiriyor.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi FCSB bu sezon ne durumda? - Resim: 3

UEFA Avrupa Ligi’nin lig aşamasında çıktığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan FCSB, haftaya 6 puanla 29. sırada giriyor.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi FCSB bu sezon ne durumda? - Resim: 4

Bu süreçte 8 gol atan Romanya ekibi, savunmada dağınık bir görüntü sergileyerek kalesinde 15 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi FCSB bu sezon ne durumda? - Resim: 5

İSTİKRAR VE SAVUNMA SORUNU

Romanya’da son iki sezonun şampiyonu olan FCSB, bu sezon ligde de istikrarsız bir performans ortaya koydu.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi FCSB bu sezon ne durumda? - Resim: 6

Kırmızı-mavililer, 23 maçta 31 puan toplayarak 11. sırada yer alıyor. Ligde oynadıkları son karşılaşmada ise CFR Cluj’a 4-1 mağlup oldular.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi FCSB bu sezon ne durumda? - Resim: 7

SEZON BAŞI ELEME TURU

Sezona Şampiyonlar Ligi eleme turlarında başlayan FCSB, ilk turda Andorra temsilcisi Inter Escaldes’i zorlanarak geçmişti.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi FCSB bu sezon ne durumda? - Resim: 8

FCSB, diğer eleme turunda sürpriz şekilde Shkendija’ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi FCSB bu sezon ne durumda? - Resim: 9

Avrupa Ligi elemelerinde ise Kosova ekibi Drita’yı her iki maçta da mağlup ederek lig aşamasına kalmayı başarMIŞTI.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi FCSB bu sezon ne durumda? - Resim: 10

BEŞİKTAŞ İLE HAZIRLIK MAÇI

Bu sezon devre arasında (9 Ocak) Beşiktaş ile Antalya'da hazırlık maçı yapan FCSB, 2-1'lik yenilgi almıştı.

