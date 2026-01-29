Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi FCSB bu sezon ne durumda?

BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDILAR
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi FCSB, bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kaldı.
Romanya temsilcisi, hem Avrupa’da hem de ligde kötü bir dönem geçiriyor.
UEFA Avrupa Ligi’nin lig aşamasında çıktığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan FCSB, haftaya 6 puanla 29. sırada giriyor.
Bu süreçte 8 gol atan Romanya ekibi, savunmada dağınık bir görüntü sergileyerek kalesinde 15 gol gördü.
İSTİKRAR VE SAVUNMA SORUNU
Romanya’da son iki sezonun şampiyonu olan FCSB, bu sezon ligde de istikrarsız bir performans ortaya koydu.
Kırmızı-mavililer, 23 maçta 31 puan toplayarak 11. sırada yer alıyor. Ligde oynadıkları son karşılaşmada ise CFR Cluj’a 4-1 mağlup oldular.
SEZON BAŞI ELEME TURU
Sezona Şampiyonlar Ligi eleme turlarında başlayan FCSB, ilk turda Andorra temsilcisi Inter Escaldes’i zorlanarak geçmişti.
FCSB, diğer eleme turunda sürpriz şekilde Shkendija’ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti
Avrupa Ligi elemelerinde ise Kosova ekibi Drita’yı her iki maçta da mağlup ederek lig aşamasına kalmayı başarMIŞTI.
BEŞİKTAŞ İLE HAZIRLIK MAÇI
Bu sezon devre arasında (9 Ocak) Beşiktaş ile Antalya'da hazırlık maçı yapan FCSB, 2-1'lik yenilgi almıştı.