Fenerbahçe Kulübü’nün mali bağımsızlık yolunda kritik bir adım olarak görülen Ataşehir’deki Ülker Arena yanındaki arsa ihalesi iptal edildi. Emlak Konut, Rizespor Başkanı İbrahim Turgut’un sahibi olduğu Turgut İnşaat’ın 46 milyar TL ile kazandığı ihaleye ilişkin yaptığı açıklamada, “İstekliler tarafından öngörülen hasılat tutarlarının mevcut piyasa koşullarıyla uyuşmadığı, teknik ve finansal veriler ışığında belirtilen sürede tahsilatın mümkün olmadığı değerlendirildi” ifadelerini kullandı. Başka bir iddiaya göre ise Turgut İnşaat, projeyi gerçekleştiremeyeceğini Emlak Konut’a bildirdi.

İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy’de bulunan ve Fenerbahçe’nin mali bağımsızlığı açısından büyük önem taşıyan 26 bin 250 metrekarelik arsa, kulübün Bankalar Birliği’nden çıkışının da anahtarı olarak görülüyordu. Bu kapsamda Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve grup şirketi Akfin Gayrimenkul Değerlendirme A.Ş., Emlak Konut GYO ile işbirliği protokolü imzalamıştı.

Arsa üzerindeki “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihalesinin ilk oturumu 2 Aralık 2025, ikinci oturumu ise 9 Aralık 2025’te gerçekleşti. İkinci oturumda, Rizespor Başkanı İbrahim Turgut’un sahibi olduğu Turgut İnşaat 46 milyar TL teklif ile ihaleyi kazanmıştı. Projeden Fenerbahçe’nin 9,2 milyar TL gelir elde etmesi, bunun 1,6 milyar TL’sinin peşin olarak kulübe aktarılması öngörülüyordu.

Ancak dün yeni bir gelişme yaşandı. Emlak Konut, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, ihalenin iptal edildiğini ve yeniden ihaleye çıkılacağını duyurdu. Emlak Konut, Turgut İnşaat’ın kazandığı teklifin güncel piyasa koşulları, bölgesel satış verileri ve projenin teknik ve ticari özellikleri açısından kapsamlı bir analizden geçirildiğini belirtti. Yeni ihalenin ilk oturumu ise 19 Ocak Pazartesi günü yapılacak.