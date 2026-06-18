Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, eski golcüsünü yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Vedat Muriqi, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a geldi.
OĞUZ ÇETİN KARŞILADI
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan Kosovalı forvet, Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin karşıladı.
Boynuna sarı-lacivertli atkıyı takan Muriqi kendisini bekleyen taraftarları selamladı.
YENİDEN FENERBAHÇE'DE
Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olmuştu.
Kosovalı forvet, sarı-lacivertli ekipte çıktığı 32 maçta 15 gol kaydederek dikkat çekmiş ardından Avrupa'ya transfer olmuştu.
3 YILLIK İMZA BEKLENİYOR
Yaklaşık 6 yıl sonra yeniden sarı lacivertli formayı giymeye hazırlanan 32 yaşındaki golcünün sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.