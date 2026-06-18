Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, eski golcüsünü yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Vedat Muriqi, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Vedat Muriqi transferini açıkladı: İstanbul'a geliş saati belli olduFenerbahçe Vedat Muriqi transferini açıkladı: İstanbul'a geliş saati belli olduSpor

OĞUZ ÇETİN KARŞILADI

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan Kosovalı forvet, Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin karşıladı.

Boynuna sarı-lacivertli atkıyı takan Muriqi kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

YENİDEN FENERBAHÇE'DE

Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olmuştu.

Kosovalı forvet, sarı-lacivertli ekipte çıktığı 32 maçta 15 gol kaydederek dikkat çekmiş ardından Avrupa'ya transfer olmuştu.

3 YILLIK İMZA BEKLENİYOR

Yaklaşık 6 yıl sonra yeniden sarı lacivertli formayı giymeye hazırlanan 32 yaşındaki golcünün sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.