Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Kosovalı yıldız Vedat Muriqi İstanbul'da havalimanında görüntülendi.

Fenerbahçe'nin anlaştığı Muriqi İstanbul'a ayak bastı: Gerçek başka çıktı - Resim : 1

VEDAT MURIQI İSTANBUL'DA PAYLAŞIMI HEYECAN YARATTI

Bir taraftarın sosyal medyada 'Vedat Muriqi İstanbul'da' diyerek paylaştığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Sarı lacivertli taraftarlar Muriqi'nin İstanbul'a gelmesini transfere yorsa da gerçek başka çıktı.

Fenerbahçe'nin anlaştığı Muriqi İstanbul'a ayak bastı: Gerçek başka çıktı - Resim : 2

TRANSFER İÇİN DEĞİL AKTARMA İÇİN GELMİŞ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Vedat Muriqi Kosova'ya giderken aktarma noktası olarak İstanbul'u kullandı.

Fenerbahçe'nin anlaştığı Muriqi İstanbul'a ayak bastı: Gerçek başka çıktı - Resim : 3

İZNİ BİTTİKTEN SONRA İMZAYA GELECEK

Tecrübeli forvetin izni bittikten sonra İstanbul'a gelip Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de Vedat Muriqi bombası: Yıldız forvet İstanbul'a geliyorFenerbahçe’de Vedat Muriqi bombası: Yıldız forvet İstanbul'a geliyorSpor