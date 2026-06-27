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Kaynak: AA

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürürken yönetimden kampa bir ziyaret daha geldi.

Dün Başkan Aziz Yıldırım, Başkan Vekili Barış Göktürk ve yönetim kurulu üyesi Özgür Peker'in ziyaret ettiği kampta, bugün de çok sayıda yönetici takımla bir araya geldi.

YILDIRIM'DAN YENİDEN TOPLANTI

Başkan Aziz Yıldırım, öğle yemeği öncesinde teknik heyet, futbolcular ve yöneticilerle bir toplantı gerçekleştirdi. Yıldırım'ın, bir gün önce de takım ve teknik ekiple bir araya gelerek yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.

YÖNETİMDEN TESİSLERE İNCELEME

Öğle yemeğinde futbol takımıyla buluşan yöneticilerden Mehmet Aydın, Savaş Adalet, Fatih Öztürk, Ömer Onan ve Batuhan Özdemir, programın ardından Topuk Yaylası Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.