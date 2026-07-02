Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde önce adaylığını açıklayan daha sonra ise Aziz Yıldırım lehine yarıştan çekilen Barış Göktürk, seçimlerin ardından sarı-lacivertli kulüpte Başkan Vekili olarak göreve başlamıştı.

BARIŞ GÖKTÜRK SKY SPOR'U KAPATMA KARARI ALDI

Barış Göktürk'ün yatırımcısı olduğu ünlü spor kanalı Sky Spor ile ilgili radikal bir karar aldığı iddia edildi.

Gazeteci Umut Eken'in haberine göre; Barış Göktürk sahibi olduğu Sky Spor Youtube kanalını kapatma kararı aldı.

Sponsorluk anlaşmaları nedeniyle Dünya Kupası'nda yayınlarına bir süre daha devam edeceği aktarılan kanalın yakın zamanda kapanacağı belirtildi. Çalışanların da konuyla ilgili bilgilendirildiği ifade edildi.