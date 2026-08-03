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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada santrfor transferinin bu hafta tamamlanacağını söylemişti. Bu açıklamanın ardından sarı-lacivertli kulüpte transfer trafiği hız kazandı.

CİHAN KAMER MADRİD'E GİTTİ

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer'in transfer görüşmeleri yapmak üzere Madrid'e gitmesi taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Madrid temaslarının yeni golcü transferiyle ilgili olduğu değerlendirilirken, görüşmelerin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

GÜNDEMDE İKİ YILDIZ VAR

Fanatin'in haberine göre; transfer görüşmelerinde masadaki isimlerden birinin Real Madrid'in genç yıldızı Endrick olduğu öne sürüldü.

Real Madrid'de gözden çıkarılan Brezilyalı yıldızın, Fenerbahçe'ye önerilen isimler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündeminde bulunan Alexander Sörloth için de Madrid'de bazı temasların gerçekleştirileceği ifade edildi.