Fenerbahçeli yıldız için transfer itirafı: 'İkna etmeye çalışmaktan yorulduk'

Duarte, "Bana çocukluğundan beri Atletico Mineiro taraftarı olduğunu ve burada oynamanın en büyük hayali olduğunu söyledi. Hatta 'Karar bana kalsaydı çoktan gelmiştim' dedi. Ancak Fenerbahçe ile devam eden bir sözleşmesi var." ifadelerini kullandı.