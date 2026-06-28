Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçeli yıldız için transfer itirafı: 'İkna etmeye çalışmaktan yorulduk'

Fenerbahçeli yıldız için transfer itirafı: 'İkna etmeye çalışmaktan yorulduk'

Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'i kadrosuna katmak isteyen Atletico Mineiro'da hem Renan Lodi hem de Leo Duarte'den dikkat çeken açıklamalar geldi. İki isim de Brezilyalı orta sahanın kulübe transfer olmayı istediğini söyledi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Fenerbahçeli yıldız için transfer itirafı: 'İkna etmeye çalışmaktan yorulduk' - Resim: 1

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Fred'in geleceğiyle ilgili Brezilya'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Atletico Mineiro forması giyen Renan Lodi ve yeni transfer Leo Duarte, deneyimli futbolcunun transfer sürecine ilişkin konuştu.

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Fenerbahçeli yıldız için transfer itirafı: 'İkna etmeye çalışmaktan yorulduk' - Resim: 2

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Atletico Mineiro, Fenerbahçe'nin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle transferi şimdilik askıya alsa da Fred için girişimlerini sürdürüyor.

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Fenerbahçeli yıldız için transfer itirafı: 'İkna etmeye çalışmaktan yorulduk' - Resim: 3

'ONU İKNA ETMEYE ÇALIŞMAKTAN YORULDUK'

Fred'in Brezilya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Renan Lodi, yıldız futbolcuyu Atletico Mineiro'ya gelmesi için uzun süredir ikna etmeye çalıştığını söyledi.

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Fenerbahçeli yıldız için transfer itirafı: 'İkna etmeye çalışmaktan yorulduk' - Resim: 4

Lodi, "Artık Fred konusunda onunla konuşmaktan yoruldum. Yaklaşık beş gün önce kendisine 'Lütfen gel, bize çok katkı sağlayacaksın' dedim. Gelmesini gerçekten çok isterim ama onu ikna etmeye çalışmaktan yorulduk." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçeli yıldız için transfer itirafı: 'İkna etmeye çalışmaktan yorulduk' - Resim: 5

'EN BÜYÜK HAYALİ ATLETICO MINEIRO'

RAMS Başakşehir'den ayrılarak Atletico Mineiro'ya transfer olmaya hazırlanan Leo Duarte de Fred ile görüştüğünü açıkladı.

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Fenerbahçeli yıldız için transfer itirafı: 'İkna etmeye çalışmaktan yorulduk' - Resim: 6

Duarte, "Bana çocukluğundan beri Atletico Mineiro taraftarı olduğunu ve burada oynamanın en büyük hayali olduğunu söyledi. Hatta 'Karar bana kalsaydı çoktan gelmiştim' dedi. Ancak Fenerbahçe ile devam eden bir sözleşmesi var." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçeli yıldız için transfer itirafı: 'İkna etmeye çalışmaktan yorulduk' - Resim: 7

İSMAİL KARTAL TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Daha önce Brezilya basınında çıkan haberlerde, Fred ile Atletico Mineiro'nun 3+1 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı öne sürülmüştü. Ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kadroda tutmak istediği deneyimli orta sahanın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

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Fenerbahçeli yıldız için transfer itirafı: 'İkna etmeye çalışmaktan yorulduk' - Resim: 8

GEÇEN SEZON SON HAFTALARA DAMGA VURMUŞTU

Geçtiğimiz sezon özellikle son haftalarda Zeki Murat Göle yönetiminde üst üste ilk 11'de şans bulan ve son 3 maçta 3 gol, 2 asistle oynayarak adından söz ettiren 33 yaşındaki oyuncu, toplamda 44 maçta görev almış ve 4 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.

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