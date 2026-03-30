Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı şansız sakatlıklar nedeniyle yeteri kadar yararlanamadığı yıldız oyuncu Edson Alvarez'den paylaşım geldi.

EDSON ALVAREZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bu sezon toplamda 17 maçta forma giyen ve bin 125 dakika süre alarak 1 asistlik katkı sağlayan Edson Alvarez son olarak 5 Şubat'ta oynanan Erzurumspor maçında forma giymişti.

Sakatlığı sebebiyle yoperasyon geçiren tecrübeli orta saha oyuncusu, uzun süreli sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bozdu.

İSTANBUL'A DÖNÜŞ YOLUNDA

Edson Alvarez, İstanbul'a dönüş uçağından bir görsel paylaşarak sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Meksikalı yıldızın tedavisine İstanbul'da devam edeceği ve sezonun son haftalarında forma giyebileceği öğrenildi.

TEDESCO GERİ DÖNÜŞÜNÜ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

Domenico Tedesco, sık sık oyun planında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladığı Edson Alvarez'in sağlıklı bir şekilde takımda yer almasını dört gözle bekliyor.

FENERBAHÇE OPSİYONU KULLANACAK MI?

Orta sahadaki agresifliği ve kesiciliğiyle Tedesco'nun güvendiği isimler arasında yer almasına rağmen bu sezon sakatlıklarla boğuşmasının ardından Fenerbahçe yönetiminin yaz döneminde Edson Alvarez ile ilgili vereceği karar de merak ediliyor.

Fenerbahçe'nin West Ham United ile yaptığı anlaşma gereği, Edson Alvarez'i 22 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak kalıcı olarak transfer edebilir.