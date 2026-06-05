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Süper Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de gözler başkanlık seçimlerine çevrilirken, kadro yapılanmasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

BAŞKANLIK SEÇİMİ ÖNCESİ HAREKETLİ GÜNLER

6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü genel kurulda Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin yarışacağı seçim öncesinde, sarı-lacivertli ekipte transfer ve ayrılık gündemi hız kazandı.

FRED’DEN AYRILIK MESAJI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Fred, takımdan ayrılma kararı aldı.

Haberde, deneyimli oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmede “Başkan kim olursa olsun, teknik direktör kim olursa olsun Fenerbahçe’den ayrılmak istiyorum, buradaki vadem doldu” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

33 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 45 maçta forma giydi ve 2 bin 502 dakika sahada kaldı. Fred, bu süreçte 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.