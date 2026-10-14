UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece Aston Villa'ya konuk olacak Fenerbahçe'de Archie Brown, karşılaşma öncesinde İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

The Sun'a konuşan 24 yaşındaki sol bek, çocukluğunun geçtiği Birmingham'a Fenerbahçe formasıyla dönecek olmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Lyon ve Roma karşısında attığı gollerle dikkat çeken Brown, Aston Villa karşısında da etkili bir performans sergilemeyi hedeflediğini söyledi.

'AİLEME PATLAMIŞ MISIRLARI GETİRMELERİNİ SÖYLEYECEĞİM'

Villa Park'ın büyüdüğü yere oldukça yakın olduğunu belirten Archie Brown, ailesinin ve yakınlarının karşılaşmayı tribünden takip edeceğini ifade etti.

İngiliz futbolcu, "Villa Park, büyüdüğüm yere sadece 20 dakika uzaklıkta. Bu yüzden bütün sevdiklerimin tribünde olması gerçekten çok güzel olacak. Umarım sahaya çıkıp onlara güzel bir gösteri sunabilirim. Aileme patlamış mısırları getirmelerini söyleyeceğim!" dedi.

HEDEFİ İNGİLTERE MİLLİ TAKIMI

Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in dikkatini çekmek isteyen Brown, milli formayı giymenin en büyük hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

24 yaşındaki oyuncu, "Şampiyonlar Ligi, kulüp futbolunun zirvesi. Bu seviyede iyi performans gösterebilirseniz, umarım milli takım teknik direktörlerine de o seviyede oynamaya hazır olduğunuzu göstermiş olursunuz. Kendime ve yapabileceklerime inanıyorum. Sadece iyi performans göstermeye devam etmeliyim. Futbolda neyi hedeflerseniz hedefleyin, ister bir kadroya seçilmek olsun ister başka bir şey, tek cevap iyi oynamaktır. Futbolun zirvesi ülkenizi temsil etmektir. Daha yapmam gereken çok iş var. Allah'ın izniyle bir gün oraya ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR RAKİBİN KARŞISINDA KENDİMİZİ DAHA AŞAĞIDA GÖRMÜYORUZ'

Fenerbahçe'nin kadro kalitesine ve Avrupa tecrübesine dikkat çeken Brown, Aston Villa karşısında çekinmeden mücadele edeceklerini söyledi.

İngiliz futbolcu, "Takımımızda Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış üç ya da dört oyuncu var. Dolayısıyla bu deneyime ve kaliteye sahibiz. Hiçbir rakibin karşısına kendimizi onlardan daha aşağıda görerek çıkmıyoruz. Zaten herhangi bir maça yaklaşmanın doğru yolu bu değil. Kişisel olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynadığım ilk sezonum. Bu yüzden her maç, çıkıp kendimi göstermek için yeni bir fırsat." şeklinde konuştu.

'MORGAN ROGERS İLE BİRLİKTE OYNUYORDUK'

Futbol altyapı eğitimini West Bromwich Albion ve Derby County'de alan, profesyonel kariyerinde ise Lausanne, Genk ve Fenerbahçe formalarını giyen Brown, Morgan Rogers ile geçmişte takım arkadaşı olduğunu da hatırlattı.

Premier Lig'de oynama ihtimaline ilişkin konuşan Brown, "Morgan Rogers ile çocukken West Brom'da birlikte oynuyorduk. Liam Delap harika bir insan. O benim kardeşim gibi. Premier Lig'de bazı arkadaşlarım var. Elbette Premier Lig, dünyanın en iyi liglerinden biri, hatta belki de en iyisi. Ben İngilizim, bu yüzden ligi her zaman yakından takip ediyorum. Gelecekte doğru kulüp ve doğru zaman bir araya gelirse neler olacağını asla bilemezsiniz." ifadelerini kullandı.