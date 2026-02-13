Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Wade Baldwin, Türk pasaportu alma olasılığı ile ilgili konuştu ve önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI’NDA OYNAMAYI ÇOK İSTEDİM"

Wade Baldwin:"Gerçekten Türkiye için oynamayı çok isterim ama Malachi Flynn'e vatandaşlık verdiler. Sanırım biraz geç kaldım ve fırsatı kaçırdım. Fenerbahçe yöneticilerine şakayla karışık 'Türkiye Ligi'ndeki her maçta oynamam şart mı? Belki bize de bir pasaport çıkar!' demiştim.

Espri yapıyordum ama ciddiydim de. Sonuçta o kontenjan Malachi Flynn'e gitti. Türkiye için oynamayı çok isterdim. Benim için mükemmel olurdu. Burada uzun yıllar kalmayı planlıyorum.

Hem Türkiye Ligi'nde oynamak hem de milli takım formasını giymek isterim. Çok başarılı bir takımlar ve katıldıkları her turnuvada altın madalya kazanma potansiyelleri var. Benim için güzel olurdu ama tercih başka bir oyuncudan yana kullanıldı."