Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de olası ayrılıklar da gündemde. Sarı-lacivertli ekipte Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski’nin sezon içinde takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. 26 yaşındaki futbolcu için İspanya’dan Real Betis’in devreye girdiği öğrenildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla beklentilerin altında kalan Szymanski’nin, kış transfer döneminde takımdan ayrılması sürpriz olmayacak. Polonyalı oyuncuya daha önce Fransa temsilcisi Rennes’in de ilgi gösterdiği belirtilmişti.

Fenerbahçe'nin bonservis beklentisi

Sarı-lacivertli yönetimin, Sebastian Szymanski için 10 milyon Euro bonservis beklentisi var. Yapılan yeni transferlerin de ardından Polonyalı futbolcunun forma şansı iyice azaldı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco, Sebastian Szymanski için "satılabilir" raporu verdi.

Amrabat'la yeniden

Szymanski, Real Betis'e transfer olduğu takdirde Sofyan Amrabat'la yeniden takım arkadaşı olacak. Real Betis, Faslı futbolcuyu, sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

İbrahim Doğanoğlu | Yeniçağ