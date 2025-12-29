Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Trabzonspor Oğuz Aydın'ın transferi için görüşmelerini sürdürürken, transferde araya bir başka kulüp girdi. Sarı-lacvertli kulüp kanat oyuncusu rotasyonunda pek fazla düşünmediği oyuncu için gelen tekliflerden en iyisini kabul etmeyi planlıyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; CSKA Moskova, Oğuz Aydın için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. İki takım transferin tamamlanması için görüşmelerde bulunuyor.



Trabzonspor, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı kiralamak için resmi teklif yapmıştı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini ileten Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'den gelecek yanıtı bekliyor. 343 Digital kanalında konuşan gazeteci Sercan Hamzaoğlu, "Trabzonspor, Oğuz Aydın için bir teklifte bulunuyor ama Uğurcan Çakır sürecinde yaşananlardan dolayı Fenerbahçe, bu oyuncuyu Trabzonspor'a vermeyecek. Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe'ye karşı profesyonel davranmadığı için Fenerbahçe tarafı da böyle bir karar aldı" dedi.