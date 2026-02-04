Fenerbahçe transferde hareketli saatler yaşıyor. Son olarak Kante'yi kadrosuna katan sarı-lacivertli ekipte, En-Nesyri de takas anlaşması dahilinde Al-İttihad'ın yolunu tutmuştu. Duran da Zenit'e transfer olmak üzere.

Kolombiyalı hücumcu Jhon Duran, Zenit ile anlaştı! Duran, Fenerbahçe ile sözleşme fesih görüşmelerini de tamamladı. 22 yaşındaki golcünün transferi önümüzdeki saatlerde netlik kazanacak.

DURAN'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Duran; 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.