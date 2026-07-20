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Kaynak: Haber Merkezi

Nikah şahitleri arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, eski bakan ve AK Parti Milletvekili Faruk Çelik ile iş insanı Ziya Eren yer aldı.

Düğüne Fenerbahçeli futbolcuların yanı sıra Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Eren Elmalı ve Uğurcan Çakır da katıldı. Futbolcuların eğlenceli dansları geceye damga vururken, en çok konuşulan detaylardan biri ise Esen Matraş'ın gelinliği oldu.

Düğün öncesi hazırlık görüntülerinin paylaşılmasıyla birlikte gelinliğin ilk tasarımı ile son hali arasındaki değişim sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Özellikle gelinliğe sonradan eklendiği düşünülen dantel detayı, çok sayıda yorumun yapılmasına neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu tasarım için "Sonradan eklenmiş gibi duruyor", "Terzide aceleye gelmiş hissi veriyor", "Gelinlik son anda kapatılmış gibi", "Kızılcık Şerbeti'ndeki Pembe seçmiş sanki" ve "Gelinlik güzel ama dantel uyum sağlamamış" şeklinde yorumlar paylaştı.