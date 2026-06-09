Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Fenerbahçeli hesaplar devreye girdi, Okan Buruk fotoğrafı olay oldu: Spiker Damla Uğurtürk röportaj fotoğrafını kaldırdı

Fenerbahçeli hesaplar devreye girdi, Okan Buruk fotoğrafı olay oldu: Spiker Damla Uğurtürk röportaj fotoğrafını kaldırdı

CNN Türk ekranlarının tanınan isimlerinden Damla Uğurtürk, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile gerçekleştirdiği özel röportajı sosyal medya hesabından duyurdu. Ama röportajın önüne geçen şey, paylaşılan fotoğraf oldu.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
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Fenerbahçeli hesaplar devreye girdi, Okan Buruk fotoğrafı olay oldu: Spiker Damla Uğurtürk röportaj fotoğrafını kaldırdı - Resim: 1

Uğurtürk'ün "Özel röportaj geliyor" notuyla yayımladığı kare, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Fenerbahçeli hesaplar devreye girdi, Okan Buruk fotoğrafı olay oldu: Spiker Damla Uğurtürk röportaj fotoğrafını kaldırdı - Resim: 2

Fotoğraftaki çekim açısı, kullanılan sandalye ve Damla Uğurtürk ile Okan Buruk arasındaki boy farkı, kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

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Fenerbahçeli hesaplar devreye girdi, Okan Buruk fotoğrafı olay oldu: Spiker Damla Uğurtürk röportaj fotoğrafını kaldırdı - Resim: 3

Paylaşımın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı fotoğrafla ilgili mizahi içerikler üretmeye başladı.

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Fenerbahçeli hesaplar devreye girdi, Okan Buruk fotoğrafı olay oldu: Spiker Damla Uğurtürk röportaj fotoğrafını kaldırdı - Resim: 4

Özellikle yapay zeka destekli görsellerin de devreye girmesiyle fotoğraf, kısa sürede internetin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

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Fenerbahçeli hesaplar devreye girdi, Okan Buruk fotoğrafı olay oldu: Spiker Damla Uğurtürk röportaj fotoğrafını kaldırdı - Resim: 5

Kullanıcılar farklı senaryolar ve benzetmeler içeren yüzlerce paylaşım yaparken, bazı taraftar hesapları da kendi bakış açılarını yansıtan içerikler hazırladı.

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Fenerbahçeli hesaplar devreye girdi, Okan Buruk fotoğrafı olay oldu: Spiker Damla Uğurtürk röportaj fotoğrafını kaldırdı - Resim: 6

Özellikle Fenerbahçe taraftarlarının yaptığı paylaşımlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Fenerbahçeli hesaplar devreye girdi, Okan Buruk fotoğrafı olay oldu: Spiker Damla Uğurtürk röportaj fotoğrafını kaldırdı - Resim: 7

Gece boyunca binlerce caps ve düzenlenmiş görsel dolaşıma girerken, gelen yoğun yorumların ardından Damla Uğurtürk söz konusu paylaşımı hesabından kaldırdı.

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Fenerbahçeli hesaplar devreye girdi, Okan Buruk fotoğrafı olay oldu: Spiker Damla Uğurtürk röportaj fotoğrafını kaldırdı - Resim: 8
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Fenerbahçeli hesaplar devreye girdi, Okan Buruk fotoğrafı olay oldu: Spiker Damla Uğurtürk röportaj fotoğrafını kaldırdı - Resim: 9

Böylece özel röportaj duyurusuyla başlayan paylaşım, kısa sürede sosyal medya fenomenine dönüşmüş oldu.

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Fenerbahçeli hesaplar devreye girdi, Okan Buruk fotoğrafı olay oldu: Spiker Damla Uğurtürk röportaj fotoğrafını kaldırdı - Resim: 10
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Kaynak: Haber Merkezi
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