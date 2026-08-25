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Kaynak: Haber Merkezi

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe forması giyen Emre Demir’i transfer etti. Akdeniz ekibi, 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu da katıldı.

“YENİDEN ÇIKIŞ YAKALAYACAĞINA İNANIYORUZ”

İmza töreninde konuşan Hasan Çavuşoğlu, Emre Demir’in genç ve yetenekli bir oyuncu olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Emre Demir’in Kayserispor’da iyi bir çıkış yakaladıktan sonra Barcelona ve Fenerbahçe’de forma giydiğini hatırlatarak, “Emre’nin burada yeniden iyi bir çıkış yakalayacağına, hem kulübümüze katkı sağlayacağına hem de kendi açısından çok iyi bir yere geleceğine inanıyoruz” dedi.

Transfer çalışmalarına ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, şu an için yeni bir transfer düşünmediklerini ancak son günlerde bir oyuncu için girişimde bulunabileceklerini belirtti.

EMRE DEMİR: BENİM İÇİN FIRSAT

Emre Demir ise Alanyaspor’a transfer olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Alanyaspor’un genç oyunculara önemli fırsatlar sunduğunu belirten Emre, “Alanyaspor’da birçok oyuncunun çıkış yakaladığını biliyorum. Benim için de bir fırsat olduğunu düşündüm. Hemen teklifi kabul ettim. Umarım burada istediğim gibi bir çıkışı yakalayıp tekrardan Avrupa’ya gitmek isterim” ifadelerini kullandı.

“DAHA ÜST SIRALARA OYNAMAK İSTİYORUZ”

Takımda pozitif bir atmosfer olduğunu dile getiren Emre Demir, taraftar desteğiyle sezonu daha iyi bir noktada tamamlamak istediklerini söyledi.

Genç futbolcu, “Alanyaspor lige çok iyi başladı. Taraftarımızın desteğiyle bu sene daha üst sıralara oynarız. Daha iyi bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz” dedi.

Geçtiğimiz sezon Sakaryaspor’da kiralık olarak forma giyen Emre Demir, 32 maçta 5 gol kaydetti.