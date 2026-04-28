Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrıldığının Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilmesi sonrası futbolculardan İtalyan hocayla ilgili paylaşım geldi.
Fenerbahçeli futbolculardan Tedesco açıklaması: KAP sonrası veda sözleri
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile yolların ayrılması sonrası Fenerbahçeli futbolculardan açıklama geldi. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN PAYLAŞIMLAR
Asensio paylaşımında, "Sizinle çalışmak bir zevkti. Gelecek için size en iyi dileklerimi sunuyorum. Teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.
Milan Skriniar: "Her şey için minnettarım, hocam. Sana ve ekibine başarılar!"
Kerem Aktürkoğlu: "Her şey için teşekkürler Hocam. Yolunuz açık olsun."
Antony Musaba: "Her şey için teşekkürler patron. Senin oyuncularından biri olmak bir onurdu."
Anderson Talisca: "Her şey için teşekkür ederim. Sizden çok şey öğrendi. Muhteşem bir insansınız."
Yiğit Efe Demir, “Bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim hocam. Size ve ekibinize en iyisini diliyor, gelecekte bol şans diliyorum.” ifadelerini kullandı.