28 Nisan 2026 Salı
Fenerbahçeli futbolculardan Tedesco açıklaması: KAP sonrası veda sözleri

Fenerbahçeli futbolculardan Tedesco açıklaması: KAP sonrası veda sözleri

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile yolların ayrılması sonrası Fenerbahçeli futbolculardan açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrıldığının Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilmesi sonrası futbolculardan İtalyan hocayla ilgili paylaşım geldi.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN PAYLAŞIMLAR

Asensio paylaşımında, "Sizinle çalışmak bir zevkti. Gelecek için size en iyi dileklerimi sunuyorum. Teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

Milan Skriniar: "Her şey için minnettarım, hocam. Sana ve ekibine başarılar!"

Kerem Aktürkoğlu: "Her şey için teşekkürler Hocam. Yolunuz açık olsun."

Antony Musaba: "Her şey için teşekkürler patron. Senin oyuncularından biri olmak bir onurdu."

Anderson Talisca: "Her şey için teşekkür ederim. Sizden çok şey öğrendi. Muhteşem bir insansınız."

Yiğit Efe Demir, “Bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim hocam. Size ve ekibinize en iyisini diliyor, gelecekte bol şans diliyorum.” ifadelerini kullandı.

