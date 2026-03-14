Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir darbe aldı. Ancak saha sonuçlarının faturası çok daha ciddi bir boyuta ulaştı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Sarı-Lacivertli futbolcuların ve ailelerinin kişisel cep telefonlarına, sistematik şekilde ağır hakaret, küfür ve tehdit mesajları gönderilmeye başlandı.

Bu olay, Trendyol Süper Lig’de yaşanan sportif başarısızlığı aşarak suç unsuru taşıyan bir krize dönüştü ve Türk futbolunda ciddi tepki topladı.

AİLELER DE HEDEFTE

Mynet'in haberine göre, Karagümrük maçının hemen ardından Fenerbahçeli oyuncular dijital zorbalığın hedefi oldu.

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, futbolcuların yanı sıra eşlerinin ve aile bireylerinin telefonlarına da eş zamanlı mesajlar attı. Mesajlar, organize ve sistematik biçimde, ciddi tehdit, ağır hakaret ve küfür içeriyordu.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Oyuncuların ve ailelerinin güvenliğini tehdit eden bu olay sonrası Fenerbahçe Kulübü hızla harekete geçti.

Kulübün hukuk departmanı ve futbolcuların avukatları, tehdit mesajlarının gönderildiği numaralar ve IP adreslerinin tespiti için emniyet ve savcılıkla koordineli çalışma başlattı.

Yönetim, ailelerin de hedef alınması nedeniyle olayın peşini bırakmayacağını belirterek, faillerin en ağır cezayı alması için tüm adımların atılacağını vurguladı.