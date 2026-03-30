Fenerbahçeli Ederson'dan taraftar mesajı: 'Ayrım yapmayı bilmiyorlar'

Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson, milli takım kampında verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Flashscore'a konuşan Ederson'un açıklamalarından satır başları şöyle:
"Dünya Kupası'na az bir süre kaldı. Aklınızdan neler geçiyor?"
“Sakinlik. Sadece iki ay kaldı ve sürecimiz nedeniyle hala yapmamız gereken çok şey var. Ama antrenmanlarda bunu uyguluyoruz, mümkün olduğunca çabuk uyum sağlamaya, teknik direktörün bizden istediklerini özümsemeye çalışıyoruz.”
'Brezilya'nın dünya şampiyonu olabileceğine sizi inandıran ne?'
“Her şey! Kalitemiz var. Potansiyelimiz var. Elbette, antrenörün istediği tüm fikirleri hayata geçirmek, iyi oynamak ve güzel futbol sergilemek için hala biraz çalışmamız gerekiyor. Ama ilk olarak oyuncular inanmalı çünkü oyuncular inanmazsa, unutun gitsin!”
"3. kez Dünya Kupası'nda oynayacaksın. O zamandan beri çok değiştin mi?"
“Evet, çok şey değişti. Artık daha deneyimliyim, daha olgunum. Bu yüzden olayları farklı bir gözle görmeye başlıyorsunuz. Elbette bu dönem geldiğinde oyuncular arasında biraz daha fazla endişe oluşuyor. Oyuncular ellerinden geleni yapıyorlar ama her zaman ciddi bir sakatlık geçirme ve bunun sonucunda Dünya Kupası'nı kaçırma korkusu yaşıyorlar. Bu yüzden antrenmanlarda ve maçlarda kendinizi olabildiğince adamanız, tedavilere, kamp dışı çalışmalara ve ekstra aktivilere katılmanız çok önemli.”
"Türkiye'de oynamak nasıl bir duygu? Taffarel ile yerel futbol ve rekabet hakkında konuşma fırsatın oldu mu?"
“Evet, Türkiye'de futbol çılgınca. Türkiye çok iyi bir ülke, halkı sadece futbolda değil, spora genel olarak fanatik. Yani orası biraz Brezilya'yı, biraz da Corinthians, Vasco, Flamengo taraftarlarını hatırlatıyor; 90 dakika boyunca tezahürat yapan en fanatik taraftarlar.”
"Ama asıl benzerlik Corinthians ve Vasco taraftarlarında; oradaki insanlar fanatik, takımla birlikte oynuyorlar. Takımla birlikte acı çekiyorlar. İngiltere'de alıştığımdan çok farklı. Orada insanlar maçı İngiltere'den daha fazla yaşıyorlar."
"Brezilya'da futbol söz konusu olduğunda mantıkla duyguyu bağdıştırmak zor. Türkiye'de de durum öyle mi?"
“Evet, Türkiye'de de durum aynı. Bazen onlar da duygusal olarak çok konuşurlar; duygusal olarak yorum yazarlar, mesaj gönderirler ama bu normal, taraftarların işi bu. Taraftarlar her zaman kazanmak ister, değil mi?”
"Taraftarlar, elinden gelenin en iyisini yapan ama bazen maçı berabere bitiren ya da kaybeden bir oyuncunun zihniyetine sahip değiller, bu kavramlar arasında ayrım yapmayı bilmiyorlar."
"Türkiye'de sezonun son bölümü nasıl geçiyor?"
"Türkiye'de işler iyi gidiyor. Ligde ikinci sıradayız ve her şey açık. Bunun mümkün olduğuna inanarak son güne kadar mücadele edeceğiz."