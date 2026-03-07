Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek.
Fenerbahçeli duayen yorumcu derbinin kazananı açıkladı...
Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı ağırlıyor. Dev maçın sonucunu Fenerbahçeli duayen yorumcu etti. İşte detaylar…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Maç iki ekibi olduğu kadar Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyor.
Ligde 58 puanla lider konumda bulunan Galatasaray, kazanması durumunda şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşmış olacak.
54 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe ise Galatasaray'ın kaybetmesini bekliyor. Eğer Galatasaray kaybeder ve yarın Samsunspor’u yenerlerse puan farkı 1’e düşecek ve sarı-lacivertli ekipte umutlar yükselecek.
Beşiktaş ise 46 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligdeki yükselişini sürdürüp, kazanarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.
Bu sorunun cevabını Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen spor yazarı Gürcan Bilgiç açıkladı.
Bilgiç, Sabah'taki habere göre şu ifadeleri kullandı:
"Derbinin kararını Galatasaray verecek. Çünkü hafta içinde Liverpool'a karşı sezonun maçını oynayacaklar. Okan hoca, kupada tedbirini aldı ama belki de bu maç için farklı bir strateji belirler. En büyük şansı, kazanmak zorunda olmaması. Puan farkı 4'e çıktıktan sonra böylesi bir maçta beraberlik kötü sonuç değil. Bu baskıyı yaşamayan bir takım, sahada rahat oynar, daha kolay risk alır, daha sakin kalır.
Beşiktaş bir istikrar yakaladı. Bir kere maç kaybetmiyorlar. Yeni transferler takıma 'cuk' oturdu. Zaten önemli oyuncuları vardı, bu sefer Oh ve Murillo gibi 2 etkili oyuncu daha kadroya eklendi. Kendi statlarında coşkulu oynamayı da başarıyorlar, defansif olarak da kalitelerini yükselttiler.
İki takımın da ön taraflarının gücünü değerlendirdiğimizde, tabelanın iki anahtarı var. Biri; kaleci performansları ki G.Saray öne çıkıyor. İkincisi; duran top. Bu noktada iki tarafı da eşit olarak kabul edebiliriz. Hatta ilk maçta Beşiktaş, üstünlük sağladı. Sonuçta Beşiktaş öne geçerse maçı kazanır."