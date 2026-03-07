Fenerbahçeli duayen yorumcu derbinin kazananı açıkladı...

Bilgiç, Sabah'taki habere göre şu ifadeleri kullandı:

"Derbinin kararını Galatasaray verecek. Çünkü hafta içinde Liverpool'a karşı sezonun maçını oynayacaklar. Okan hoca, kupada tedbirini aldı ama belki de bu maç için farklı bir strateji belirler. En büyük şansı, kazanmak zorunda olmaması. Puan farkı 4'e çıktıktan sonra böylesi bir maçta beraberlik kötü sonuç değil. Bu baskıyı yaşamayan bir takım, sahada rahat oynar, daha kolay risk alır, daha sakin kalır.